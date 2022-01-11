元大金將成為南京金融商圈的新地王。元大金持份佔比近80％，位於捷運南京復興站的大同大樓都更案，日前已經由中國建經出面完成總金額43億的發包工程，對此中國建經提出最新預估，依照周邊商辦大樓的行情，都更完工之後，整個新大樓的市值規模，至少高達200億，倘若加計元大金位於捷運南京松江站附近新落成的元泰廣場大樓，以及另一棟即將興建，也位於捷運出口的新大樓，元大金可說已成為16家金控集團最具看頭的「新地王」。

大同大樓為元大金旗下龍頭券商元大證券的總部大樓，該都更案的基地面積達800坪，中國建經副總林雲鵬指出，大同大樓裡面的法人戶，除了元大金之外，還包括華南永昌、彰銀、中壽、及元大集團旗下的元鼎投資、元大建設等9位法人戶，而元大集團的元大建設本身也是大同大樓的地主之一，其實已經可由建設公司的身份來實施都更，但對此元大集團決定找第三方公正人出來執行都更案，因此委託中國建經出面執行，並且統包所有的對外行政流程作業執行，如今，在原容積率以及政府另外有30％的法定容積獎勵率之下，之後完工的新大樓，樓高將從地上14層變為22層，成為南京復興站周邊的新地標。

中國建經也指出，大同大樓都更案可說是中國建經在2021年最有代表性的都更案，其中，在大樓在執行都更案時，特別捐出一個新的捷運出口，是重要的公共設施，也為政府和業者之間帶來雙贏，對於中國建經在執行該都更案時所發揮的重要功能，林雲鵬指出，包括掌握法令、容積移轉、選屋協調、工程發包等，都是重點，像是在掌握法令之下，透過捐贈捷運出口來快速劃定單元，且在選屋協調時，兼顧原位次與集中使用來創造多贏，以及協助購買公設地來辦理捐贈，和因應物價波動提出可行的方案，均為此次中建在執行該都更案的亮點。

而中國建經近二年來力拚都更及危老重建案，也反映在其都更及危老案件簽約金額的快速成長。對此林雲鵬表示，2019年、2020年、2021年的都更及危老重建簽約金額，分別為1.2億、2億，及2.24億，平均年成長率50％，今年則將再以至少超過2.6億為目標。