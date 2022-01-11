交通部觀光局茂林國家風景區管理處以紫斑蝶度冬景觀、曲流地質地形與原住民文化為推廣核心，除了服務一般遊客，也在2016年創立「茂林環境教育中心」，至今已服務逾1萬2000名，10日榮獲高雄市政府頒發「高雄市第8屆環境教育獎─機關組特優」肯定。

茂管處長柯建興表示，茂管處與轄區產、官、學、民各界合作，長期以來的努力成果在近年獲國人肯定，除了生態專家常以茂林紫斑蝶主題取景拍攝，也包括舊排灣部落長期經營的文化遊程獲2019年亞太旅行協會PATA文化與遺產類金獎肯定、禮納里遊客中心前廣場藝術創作設計獲選美國2021Muse Design Awards銀獎等，高屏山麓的深度生態與人文之美，廣獲各界肯定與讚揚。

柯建興說，在疫情期間，茂林環境教育中心雖然減少現地課程的容留人數，但線上推廣與宣傳的步伐不中斷，在此推薦「紫蝶生態網」(https：／／theme.maolin-nsa.gov.tw／butterfly／index.html )提供的豐富資訊予國內各級學校加以運用，「Fun心遊茂林」粉絲專頁(https：／／www.facebook.com／Fun.Maolin／ )不定期推出轄區自然人文景觀深度介紹專文，期許在國內環境教育領域內，以觀光角度推動永續旅遊的行動與成果。