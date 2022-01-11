熊帷盛表示，蟾蜍巨石是南投縣議會副議長潘一全在南投山區所發現，因為他與土地公結緣，就打電話給他請他去載，說要送給土地公，這塊蟾蜍巨石中達48公噸，台語有「賜你發」的寓意。(廟方提供／吳建輝南投傳真)

廟方表示，歡迎民眾趁著春節假期到元寶土地公來，討個吉利增添財運。(廟方提供／吳建輝南投傳真)

位於南投縣國姓鄉的元寶土地公廟，門口有一棵巨大的元寶石，吸引遊客到此摸元寶、添財運，而傳統民眾認為蟾蜍能招財聚財、還能鎮宅辟邪，是祥瑞之物，廟方今年在南投山區找到一顆重達48噸的蟾蜍巨石，特別將它運到元寶土地公供民眾參觀聚財，廟方表示，歡迎民眾趁著春節假期到元寶土地公來，討個吉利增添財運。

元寶土地公廟就坐落在國姓鄉投147線旁，地主熊帷盛是來自台中的企業家，因為想要務農座山才買下這塊地，沒想到買地後才發現土地上有百年的土地公石碑，覺得跟土地公有園，因此斥資千萬打造元寶土地公廟，發展自然山景生態砌石，營造良好的參香環境。

熊帷盛表示，蟾蜍巨石是南投縣議會副議長潘一全在南投山區所發現，因為他與土地公結緣，就打電話給他請他去載，說要送給土地公，這塊蟾蜍巨石中達48公噸，台語有「賜你發」的寓意，而除了蟾蜍巨石外，廟周邊還有他收集而來的各種奇石，108顆可轉動的祝福石球，歡迎民眾到訪。

熊帷盛說，當時為了讓土地公石牌神位有位置坐，特別買來一顆7噸重的巨石來切割，而切開巨石時鑲嵌石牌的凹陷處閃爍出不同的色澤，乍看像龍頭，因此就像讓土地公坐龍椅一樣，目前就全力來翻修土地公廟，除了讓土地公伯父住得舒適外，也希望能夠打造特色景點，吸引更多民眾到訪國姓，推廣國姓觀光。