空軍：F-16V戰機大角度快速墜海 未見人員跳傘 漏夜搜救中

空軍嘉義基地的四聯隊1架編號「6650」的F-16V戰機，今天下午雷達光點在嘉義縣東石鄉外海消失，總統府發表示，目前空軍已成立應變中心，各單位正進行搜救中。蔡總統指示救援優先，全力進行搜救任務，並進一步釐清事故原因。對此，曾在嘉義基地服務的空軍資深教官于皓暐拋出失事的2種可能原因。

空軍資深教官于皓暐11日接受「中天新聞」連線專訪時指出，雷達光點消失，要看飛行員有沒有跳傘成功，因為水溪靶場是空軍幾個重要靶場之一，自己以前在嘉義機場服務，該靶場是陸地行靶場，如果跳傘沒成功，真的非常不幸殉職，那應該會屬於比較好搜尋飛機殘骸的範圍。

【劉盈秀報新聞】F-16V驚傳「墜嘉義外海」"光點消失"急搜陳姓上尉｜居服員乾妹"4同事染疫" 電子廠280人送中南部檢疫@中天電視 20220111

于皓暐推測幾種可能失事原因，第一，水溪靶場靠近海邊，因此附近會有很多候鳥，加上最近天氣轉冷，是否是吸到候鳥，即「foreign object damage (F.O.D) -外物損傷」，因為F16V為單發動機機種，若不慎吸入大型候鳥(例:大雁)，其引擎的渦輪葉片會瞬間被絞壞，那飛機就會失去動力，無法再操作，若飛行高度當時不高，飛行員能做出反應的時間將會非常短，萬一真的是這種狀況，那就會比較麻煩了。

第二，是不是有可能在進行大角度對地攻擊出現意外，因為對地攻擊分為大角度小角度，如果是大角度就看是用火箭攻擊還是用投小型500磅炸彈。小角度的話，如果是用實彈，就可能會有20mm機炮掃射地面時，射擊石頭造成反彈打到引擎，即俗稱的「跳彈」，不過這樣的機率是非常小的。

第三種原因，則是天氣狀況不佳，飛行員可能產生「空間迷向」的狀況，因為該飛行員有呼喊「飛機有狀況」。