UE4電影級魔幻手機遊戲《奇蹟MU：正宗續作》今（11）公布第二波代言人，由外型甜美的「蔡黃汝」與氣質清新的「曾智希」首度攜手合作，兩位女星將化身為雙生弓箭手，替《奇蹟MU：正宗續作》絕美代言，官方搶先釋出兩位代言人的拍攝幕後花絮，讓玩家先睹為快。事前預約現已熱烈衝破60萬人，感謝玩家們熱情響應，加碼好禮預約限定翅膀「天使之翼」確認送出！官方同步公開「華麗羽翼」與「天使遺跡」等遊戲介紹，與玩家們共同迎接遊戲上線倒數。

第二波代言人雙生弓箭手「蔡黃汝」與「曾智希」首度攜手合作絕美代言！幕後花絮首度公開！

臉蛋姣好、氣質清新的「蔡黃汝(豆花妹)」擔任《飢餓遊戲》主持人，演藝事業如日中天，曾參與不少節目主持，更推出專輯。而外型甜美、活潑可愛的「曾智希」近期在戲劇中表現亮眼，精湛演出廣受粉絲喜愛，也吸引眾多網友注目！擔任《奇蹟MU：正宗續作》第二波代言人是兩位女星首度合作，卻默契十足，當「曾智希」雀躍分享在遊戲中最愛的職業就是弓箭手，喜歡遠距離偷襲敵人，遭「蔡黃汝」在一旁吐槽「你射的中嗎？」，天真爛漫的互動，十分逗趣。兩人也大讚《奇蹟MU：正宗續作》遊戲品質，遊戲以UE4虛幻引擎打造，除了無比絢麗的遊戲畫面，模擬現實光影華麗製成，技能特效也以媲美電影畫質的頂級渲染全面升級，勢必為玩家帶來最佳的遊戲體驗！遊戲將於近期釋出更多關於雙生弓箭手「蔡黃汝」與「曾智希」的代言資訊，兩位代言人也在此邀請玩家們於遊戲上市後與他們並肩作戰，共同創造專屬回憶！

《奇蹟MU：正宗續作》雙生弓箭手「曾智希」與「蔡黃汝」活潑花絮曝光

華麗流光羽翼，戴上翅膀自由翱翔《奇蹟MU：正宗續作》魔幻大世界！

面對黑暗勢力不斷入侵，大天使賜予在前線奮戰的勇士們光明祝福，同時賦予勇士們在天空中翱翔的能力。而在歷經多次戰爭後，為數眾多的天使英勇隕落，雖然他們的身體隨著生命消失了，但他們的力量之羽「翎羽」被遺留並且傳承下來，得以繼續保護奇蹟世界的天使們。《奇蹟MU：正宗續作》中玩家所穿戴的翅膀，可透過各式資源升星、進階來提升戰鬥力，同時讓其擁有更加華麗炫彩的樣貌。延續經典「華麗流光大羽翼」，《奇蹟MU：正宗續作》以UE4引擎全面重塑，PBR實時渲染製成絢麗流光特效，華麗革新全面進化，視效直逼IMAX電影級別！

《奇蹟MU：正宗續作》流光羽翼，華麗再現！

動身前往「天使遺跡」，擊敗遺跡守衛奪取鑰匙，獲得大量「翎羽」！

天使遺跡為獲得強化翅膀資源的「翎羽」主要活動之一，可以單人或組隊進行，遺跡共分三層，在每一層都會隨機出現寶箱和守衛，開啟寶箱或是擊殺守衛皆可獲得大量獎勵，還有機率獲得「傳送鑰匙」，在該層時間結束後，持有「傳送鑰匙」的玩家或隊伍才可以繼續前往下一層挑戰。除了上述兩種方式，玩家也可以透過擊殺其他玩家來奪取通關鑰匙，而因為遺跡寶箱與守衛的數量有限，在天使遺跡活動進行中玩家有很大的機會必須與其他玩家進行自由PK，互相爭奪鑰匙，因此建議玩家共同組隊，共同征戰，才能戰到最後！

《奇蹟MU：正宗續作》參與天使遺跡獲得的獎勵可大大提升翅膀戰鬥力！

KOL羅蘭城港台示範賽順利落幕，丁特、凱琪、國動率領的「搗蛋幫」最強戰盟認證！

KOL羅蘭城港台示範賽在上週順利落幕，由「丁特、凱琪、國動」率領的「搗蛋幫」挾帶著活躍人數眾多的優勢，在「瑀熙、平民百姓、小許」帶領的「香蕉樂園」與「魔人 SAVI、Will will funhouse、JAPHK-LOUIS」組成「金龍樓」，「KZEE、悠校長、ZERO 零製作」組成「找不到對手」戰盟等盟相互廝殺下，在搶龍塔階段率先奪下龍塔，羅蘭城戰隨即進入攻守龍塔階段。原本「香蕉樂園」打算壓秒搶塔，但忘了同時還有其他戰盟也在攻城，因此龍塔水晶一度被「找不到對手」打破。眼看羅蘭城戰進入最後倒數階段，「搗蛋幫」在時間剩不到五分鐘時再度佔領羅蘭城，而後拼命堅守龍塔，不顧情面見人就殺，隨著時間流逝，最終成功守下龍塔獲得勝利，成為此次示範賽最強戰盟！

《奇蹟MU：正宗續作》「搗蛋幫」K7凱琪 羅蘭城港台示範賽 精華影片

《奇蹟MU：正宗續作》「搗蛋幫」丁特 羅蘭城港台示範賽 精華影片

《奇蹟MU：正宗續作》「搗蛋幫」國動 羅蘭城港台示範賽 精華影片

《奇蹟MU：正宗續作》「香蕉樂園」小許 羅蘭城港台示範賽 精華影片

勇士們，久等了！上市倒數兩天，Google Play 預下載即刻開放！

《奇蹟MU：正宗續作》將於 2022 年 1 月 13 日雙平台全面上市，遊戲於今日開放預下載，Android玩家即刻可至Google Play商店進行遊戲預下載，iOS系統用戶則將於1月12日中午12:00開放App Store下載，《奇蹟MU：正宗續作》將於1月13日早上8點正式上線，事前預約倒數兩天，尚未預約的玩家千萬不要錯過獲得豐富好禮的機會！預約限定好禮稱號「奇蹟勇士」、翅膀「精靈之翼」送給你，讓你開服贏在起跑點！更多第一手資訊，敬請鎖定Facebook官方粉絲團及LINE官方帳號，得知更多第一手資訊！

《奇蹟MU：正宗續作》上線倒數，即刻開放預下載！

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