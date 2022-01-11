本土綜藝天王吳宗憲本月29日將嫁女兒，而且是嫁出同在演藝圈的大女兒Sandy吳珊儒，Sandy近年在綜藝主持界闖出名號，本身人緣形象也極好，堪稱藝能界的「零負評」小天后；如今「天王嫁女」喜上加喜，原應是圈內外大咖冠蓋雲集，但有兩位天王級主持人將要缺席：黃子佼因工作檔期衝撞而不克到場，曾國城則要與家人過54歲生日，但兩人都承諾將送上「五位數紅包」。

黃子佼今(11)日出席白蘭氏活動時受訪表示，因為當(29)日他中午已排定有工作，所以他沒辦法親身過去喝喜酒，但承諾會送上「五位數紅包」，吳姍儒對此則已表示：沒關係她會附上喜餅。黃子佼強調一定要送上祝福，因為那時候他跟吳姍儒主持《一呼百應》拿下第54屆金鐘獎的益智及實境節目主持人獎，表示「真的是沾吳姍儒的光」，這回喜事很遺憾僅禮到而人未到。

黃子佼妻孟耿如已懷胎6月，但最近計畫要去露營，還經常為了品牌搬重物，黃子佼說孟耿如是健康媽咪，也分享兩人的「恩愛暗號」，他說經常會用注音打字傳簡訊：「ㄒㄋㄌ」，諧音「想你了」，沒想到後來手機輸入時，系統竟自動預判是要輸入「徐乃麟」，導致他們的恩愛對話中夾雜了不少「徐乃麟」，笑料不斷。

而最近因為疫情又升溫，黃子佼的主持接案「損失慘重」，本來往年他都「接尾牙接到手軟」，因疫情影響去(2021)年開始重挫，今年尾牙更創新低，接的案「一隻手就數的出來」，因為廠商預算縮水，不然就不辦了，他悲鳴：「南港展覽館有多久沒去了？」以往科技大廠最愛辦在那裡；他也感謝還好今年《紅白》有辦，但「主持完已經覺得可以準備過年了」。

曾國城今(11)日參加家扶基金會公益活動時說，他跟吳姍儒過去曾一起主持，如今吳姍儒29日要辦婚禮，曾國城說他也有收到喜帖，但因為當天也是自己的生日，所以不克前往。那會包多少紅包？曾國城笑說：「既然無法去，應該可以包少一點吧。」但也會有「五位數起跳」。

曾國城29日將過54歲生日，由於很接近春節「除夕」，所以周遭好友將會幫他提前慶生，生日當天應是與家人共度。談到16歲兒子正值青春期，曾國城也透露「兒子最近剛失戀」，但即便兒子長大，他每天還是會跟小孩摟摟抱抱，拉近親子關係。那何時會跟兒子談「健康教育」議題？曾國城笑說，等兒子18歲時，再好好聊聊可能會遇到的「各種狀況」。