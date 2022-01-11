屏東智慧農業學校巧妙置入農用噴灑系統，將閒置校舍規畫成社區居民日常公園，同時也是農業創新基地實驗場。（林和生攝）

屏東縣政府利用閒置校舍，打造「屏東智慧農業學校」，11日正式啟用，戶外景觀以高樹特產「鳳梨」為發想，運用表皮紋理轉化為空間意象，更巧妙置入農用噴灑系統，規畫容納山溪平原海的產業地景公園，可望成為社區居民日常公園，同時也是農業創新基地實驗場。

高樹鄉南華國小2020年因學生不足決議停辦，縣府為延續居民對學校的生命記憶，也讓空間更貼近當地居民、青年使用需求，因此集結公部門與民間力量，共同思考如何活化校舍？經集思廣益，決定以智慧農業、青年交流、青創空間為發展，延續學校對社區居民日常同在的精神。

屏東縣長潘孟安表示，屏東智慧農業學校以永續手法延續建物的機能重生，賦予閒置場域新的價值。

園區也結合在地農產地景、農植技術、好食好物，進駐的16組青年團隊，提供包括農產銷售、植藝美學、食農遊程、影像企畫及科技農業等服務，其中進駐店家「樂木生活工作室」負責人更是南華國小校友，因為看見母校轉變而鼓勵自己返鄉創業。

行政院政務委員唐鳳出席啟用典禮時表示，自己當初分享在台北的社會創新實驗中心經驗，是由在地長輩與青年提出對空間需求，綜整後進行規畫，以這種先期參與、青銀共創概念，在此處得到見證。

潘孟安強調，未來這裡室內空間會以青年創業、交流為主軸，延續學校教育使命，並規畫青創育成空間、個人工作室、共享廚房等，提供青年創業支持及結構式創業培力課程，期盼能吸引青年回流，扶植青年在屏東起飛，進而走向世界。