春節將至，境外移入確診個案越來越多，中央流行疫情指揮中心今公布國內新增70例確定病例，分別為12例本土個案及58例境外移入，對此，台北市聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰表示，班機旅客入境普篩陽性率快達10％，目前只要陽性就送醫院隔離，北台灣醫院病房會越來越吃緊。

疫情再次升溫，聯合醫院中興院區2名護理師確診，對此，北市聯合醫院整合醫學照護科醫師姜冠宇指出，醫護同仁如證實確診，也是百密難免一疏，在匡列下，恐會影響整個跨單位人力的損失，還要另外調派內科的人力去支援。

姜冠宇說，這過年前夕非常要命，所以還是主張盡量減少航班，以減少境外移入佔據專責病房和減少增加護病比負擔，這不是非人道阻止國人入境，而是希望台灣繼續維持穩定，讓大家好好打疫苗。

他指出，「7＋7＋7」專案原本是考量國人二劑覆蓋率，對Delta是夠的，也考量返鄉潮和防疫旅館量能，但沒想到的Omicron出來了，還帶著要有三劑的需求來強襲入境。

姜冠宇說，要恢復14＋7只有等春節專案結束，現在做什麼都有困難，能做的是從民眾做起，他也強調，盼指揮中心能縮減航班，如果境外案不斷占據專責病房，那本土疫情爆發時，量能恐不夠國人使用。