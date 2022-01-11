我國為全球前五大手工具出口國，2019年及2020年受到美中貿易戰及疫情影響，出口金額微幅下滑， 去年隨著全球景氣回升及金屬價格上揚，帶動我手工具出口金額成長27.4％，達47.9億美元。

我國手工具出口市場以美、歐為主，合計占比超過六成，其中美國為我手工具第一大出口市場，近年來我對美出口穩定成長，去年受惠於美國經濟復甦，加上積極推動基礎建設計畫，我手工具對美國出口成長26.9％；歐盟則為我第二大出口市場，在歷經2年出口衰退後，因歐盟區域內主要國家陸續解封需求回升，使手工具對歐盟出口成長33.3％，成長幅度超越美國市場。

我國手工具產業以中小型企業為主，為了與國際大廠抗衡，我國在近幾年導入智慧製造，協助手工具產業升級轉型，精進產品製程與品質，由DIY市場轉攻中高階代工市場，吸引電動車、醫療、航太等領域的國際品牌來臺採購，成為全球手工具採購基地之一，我國將持續發展值精價優的手工具，提升我產業國際競爭力。