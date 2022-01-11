今天（1月11日），陝西西安市召開疫情防控新聞發佈會，介紹疫情防控最新情況，發佈具體滯留人員離市政策：對滯留在中高風險地區及所在區縣（開發區）的人員，嚴格限制離市；對滯留在其他區縣（開發區）的人員，非必要不離市，確需離市的，須經街道辦（鎮）或開發區批准，持48小時內核酸檢測陰性證明和健康碼「綠碼」離市。

疫情管控期間，西安市滯留了部分外地市人員，主要包括：探親旅遊滯留人員、出差滯留人員、就醫滯留人員、外地無業滯留人員、物流運輸滯留人員、交通場站中轉滯留人員以及其他滯留人員。

申報程序：符合條件的人員向所在社區（村）提交離市申請，由社區（村）進行初審，街道辦（鎮）復核批准後，發放離市證明。未托管街道辦（鎮）的開發區由開發區指揮部復核審核，發放離市證明。

對於來西安就醫滯留人員這類特殊群體，當地將在盡全力提供優質安全的醫療救治服務和溫馨細緻的生活保障服務的同時，及時通知各醫療機構貫徹落實好滯留人員有序離市政策相關要求，在確保每一名患者符合出院標準的前提下，全力配合做好離市出院患者及陪護人員相關工作。