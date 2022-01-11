F-16V戰機失聯 行政院：已出動國家級搜救隊 17:542022/01/11 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 空軍一架F-16V戰機，下午在嘉義水溪靶場進行炸射任訓練時發生墜毀意外。(示意圖/中時資料庫) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌 (吳家豪攝) 空軍驚傳一架F-16V戰機今日下午自嘉義基地起飛後，於嘉義東石外海失聯。行政院發言人羅秉成表示，行政院國家搜救指揮中心已配合國防部，調派海巡艦艇進行海面搜救，並出動消防、警察、岸巡及嘉義縣救難協會前往岸際搜救。 羅秉成說，行政院長蘇貞昌在獲悉發生事故的第一時間即關切此事，並指示相關搜救作業啟動，希望能在最快時間達成搜救任務。 F-16V戰機傳意外 蔡英文喊話「全力搜救」賴清德：一起集氣 F-16V戰機傳意外 蔡英文指示救援優先 全力搜救 #搜救 #F-16V #戰機 #失聯 #出動 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 F-16等戰機關鍵指標全面衰退 美國會曝：其實更慘 18:262022/01/11 軍事 F-16V詭異飛行姿態被軍事迷拍下 戰機失事前照片成關鍵 17:182022/01/11 政治 F-16V戰機墜毀地點影像曝光 陸海空動員搜救飛行員 17:142022/01/11 社會 空軍F-16V戰機失聯 蔡英文回應了 17:212022/01/11 政治 花蓮F-5戰機起落架驚傳故障 空軍司令部：原因調查中 21:142022/01/10 政治 傳F16V東石外海失去訊號 嘉義基地：人員狀況查證中 16:282022/01/11 社會 F16V戰機失聯 報案民眾：看到F16掉入海裡 17:582022/01/11 社會 空軍F-16V戰機墜毀飛官失聯 PTT鄉民集氣：希望人沒事 17:252022/01/11 政治 空軍F-16V戰機失聯 藍綠4立委說話了 17:042022/01/11 政治 F-16V戰機驚傳失聯 空軍初步調查結果曝光 18:442022/01/11 政治 空軍F-16V戰機失聯 朱立倫號召全民一起為飛行員祈福 18:392022/01/11 政治 政治熱門新聞 龐建國墜樓身亡 LINE截圖瘋傳凌晨4時曾連PO 3次「不公不義的台灣」 - 政治 F-16V詭異飛行姿態被軍事迷拍下 戰機失事前照片成關鍵 - 政治 國民黨三連敗 施正鋒分析民調關鍵曝最大贏家是「他」 - 政治 台中補選民調準嗎？吳子嘉吐7字 她曝藍營實情 - 政治 台中補選、林昶佐罷免案結果出爐 最新民調曝光超驚人 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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