行政院長蘇貞昌 (吳家豪攝)

空軍驚傳一架F-16V戰機今日下午自嘉義基地起飛後，於嘉義東石外海失聯。行政院發言人羅秉成表示，行政院國家搜救指揮中心已配合國防部，調派海巡艦艇進行海面搜救，並出動消防、警察、岸巡及嘉義縣救難協會前往岸際搜救。

羅秉成說，行政院長蘇貞昌在獲悉發生事故的第一時間即關切此事，並指示相關搜救作業啟動，希望能在最快時間達成搜救任務。