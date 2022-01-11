國內今（11）日新增12例本土個案及58例境外移入，桃機群聚案不斷增加，本土個案中不僅照服員感染擴大，還爆出北市聯醫兩名護理師也確診，眼看著疫情逐漸擴散，有專家警告，如果這兩天確診數還是持續攀升，大家可能就要有升到三級警戒的準備，過年可能得宅在家。

桃機群聚擴大！該升三級警戒？ 柯文哲曝達「這標準」將重啟防疫專責旅館

毒理學專家招名威今天在粉專表示，這幾天持續有突破性、社區性確診者，無論是本土或是境外移入案例都持續攀升，這代表著三級離我們不遠了！雖然Omicron變種病毒沒有致命危機，但因傳播速度快又強且流感化，因此目前來看，疫情勢必是不會終止的。

招名威預期，如果這兩天確診數真的還是持續攀升，大家可能就要有到三級警戒的準備，雖然現在離過年還有兩周多，但確實有可能過年會要宅在家裡，屆時可能不能與同住以外的人相聚，更不能拜年遊玩。

招名威呼籲，追加劑疫苗該接種的依然要盡快接種，冷期團來襲大家也要加強保暖，注意免疫力下降的情況，強調「保護好自己就是救台灣！」面對Omicron來勢洶洶、本土疫情回升，國人要有三級警戒的心理準備，過年期間應盡量避免群聚，尤其免疫力差的人要特別注意社區感染及突破性感染。