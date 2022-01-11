F-35隱形戰機

德國新聯合政府據說正在考慮採購F-35A，可能用以取代帕那維亞（Panavia）製造的「龍捲風（Tornado）」戰機。

據AeroTime網10日報導，「龍捲風」是在1970年代服役，可攜帶北約（NATO）存放在德國的20枚美製B61核彈。不過，由於它如今老舊得難以執行北約任務，自從2017年以來，德國空軍就尋尋覓覓，在找合適的「龍捲風」接棒戰機。

最初德國考慮的是歐洲戰機（Eurofighter）公司的「颱風」（Typhoon）戰機，但據美國說，相關認證需要花3—5年。由於德國的「龍捲風」戰機最晚2025、2030年前就得退役，因此這時間表並不合時宜。

由於德國同意和法國及西班牙開發「未來空戰系統」（FCAS），原本柏林認為，再採購F-35A會使開發這系統顯得多餘，因此也加以排除。

The F-35A makes a comeback in #Germany, once again considered as a possible replacement for the #nuclear-capable Panavia #Tornado. https://t.co/bKdx2cJnk3 — AeroTime News (@AviationNews) January 10, 2022

2020年4月時，德國決定，採購30架能搭載B61的F/A-18 「超級大黃蜂」（Super Hornets）戰機。此外，它還將採購15架EA-18G「咆哮者」（Growler）電戰機。而為了更新戰機機隊，德國打算買90架「颱風（Typhoon）」戰機。

2020 年 11 月時，德國確認了「颱風」的訂單，但由於核武存放成為競選期間爭論的焦點，以致「超級大黃蜂」的採購被延到 2021年10月聯邦大選之後。德國新成立的聯合政府到2021年11月時，才重新承諾，要成為北約核威懾力的一部分。然而，F/A-18F已從國家核子安全局（National Nuclear Security Administration，NNSA）B-61核彈搭載認證名單上移除。

當美國科學家聯盟（Federation of American Scientists）質疑這改變時，五角大廈只回答， F/A-18F沒必要接受攜帶B61-12認證。也因此，F-35A似乎又上了考慮名單。目前F-35A正在接受核認證，2021年10月時，美國空軍從兩架F-35A投下B61-12聯合測試組件（Joint Test Assemblies，JTAs）「模擬核彈」，完成了首度武器系統驗證。