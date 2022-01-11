日本禁止外國人新入境延長至2月底 17:522022/01/11 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本首相岸田文雄11日表示，為管控疫情，到2月底將禁止外國人新入境。11日，日本全國通報2人死亡，4754人感染確診。 東京都11日確診962人，為前周同日的6倍多。鑑於新冠疫情快速蔓延，東京都11日起暫時關閉上野動物園、葛西臨海水族園等都立設施。 因美軍設施相關感染，沖繩縣與廣島縣分別新增775及588人確診。 防疫小黃禁載一般旅客 違者解約 日本邊境管制擬延長至2月底 放寬外籍家屬等入境 #全國 #外國人 #確診 #東京都 #入境 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園忠貞市場大規模採檢 1061人結果出爐 10:042022/01/11 生活 美國單日確診再創新高 增至113萬人 12:492022/01/11 財經 侯友宜視察賣場防疫 暫停試吃 04:102022/01/11 地方新聞 家長確診 中壢1國小今預防性停課 04:102022/01/11 焦點要聞 長程線入境普篩 揭驚人數據 王必勝：比想像的高 10:192022/01/11 生活 帛琉出現入境確診者案例 外交部：旅遊泡泡滾動式檢討 13:322022/01/11 政治 本土又破雙位數 新增12例確診 境外移入58人 13:502022/01/11 生活 中興院區2確診護理師足跡曝光 全聯、清心都有 14:462022/01/11 生活 《國際社會》日抗疫國門緊閉 外人2月仍難in 09:262022/01/11 財經 齊頭式入境 重點高風險名單全刪 04:102022/01/11 焦點要聞 醫院、電子工廠爆群聚 工廠5確診停工 16:122022/01/11 生活 財經熱門新聞 蔡英文狂讚台灣經濟好 一堆店卻倒光 謝金河竟1句神回 - 財經 航運老三賺翻！股價卻被長榮、萬海打趴 他抖出不能說的秘密 - 財經 長榮開獎後連殺2天 他急問怎麼了？內行驚洩最終結局 - 財經 航運恐怖拐點來了？專家爆殘酷真相：2大問題無解 - 財經 海運慘輸空運 專家戳中1致命要害：一堆廠商變心了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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