日本首相岸田文雄11日表示，為管控疫情，到2月底將禁止外國人新入境。11日，日本全國通報2人死亡，4754人感染確診。

東京都11日確診962人，為前周同日的6倍多。鑑於新冠疫情快速蔓延，東京都11日起暫時關閉上野動物園、葛西臨海水族園等都立設施。

因美軍設施相關感染，沖繩縣與廣島縣分別新增775及588人確診。