嘉義縣大阿里山區櫻花開始綻放，其中梅山鄉太和村樟樹湖169縣道10公里處路旁的櫻穀王河津櫻目前已盛開，其氣勢不輸阿里山國家森林遊樂區內的櫻王，種植該棵櫻花樹的茶農王富宸說，這棵河津櫻已經種了14年，3年前在櫻花樹下建造穀倉，營造成推廣在地農產、泡茶的休閒場所。

王富宸說，這棵櫻花樹是2009年時李登輝之友會送給中和國小的櫻花苗，當時學校分送給家長，一開始沒有特別認真照顧，後來發現花越開越漂亮，且花色跟一般常見的山櫻花不同，是素雅的淡粉色，開始認真照顧、防蟲等，近幾年來花況都不錯。

王富宸說，目前已接近滿開，這周是最佳賞花期，因花開得漂亮，這幾年來吸引不少遊客前來，3年前找人在一旁蓋了穀倉，除拍照有特色外，穀倉也可作為茶屋、農產品銷售的場所。因該處近幾年已成為遊客必訪之處，梅山鄉農會與瑞峰太和休閒農業區管理委員會12日在此地辦理「櫻花下的浪漫約會」活動，邀請民眾到櫻花樹下品茗，另，還有櫻花下的市集將開幕。

漫步在雲端的阿里山版主黃源明指出，樟樹湖的河津櫻滿開後，隙頂、石棹及其他景點的河津櫻就會接力登場，接下來則是福爾摩沙櫻（白花山櫻）、重瓣緋寒櫻、椿寒櫻、昭和櫻等將在一月下旬至二月陸續綻放。