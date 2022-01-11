暫時先順利入境澳洲墨爾本的職業男網世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic），在澳洲網球公開賽官方公布的種子排序，於男單位居頭號種子。

澳網會內賽下周一（17日）開打，但喬柯維奇因為沒有新冠肺炎疫苗施打證明，雖申請醫療豁免，仍被認為資格不符，1月5日入境簽證一度被澳洲政府取消，從機場被移到留置飯店待了快一周，本周一（10日）上訴聽證會勝訴後，暫時先取得入境許可，離開留置飯店後沒幾小時就有到球場動動身子，11日再度進球場練習。

喬帥目前生涯擁有20座四大賽冠軍，和瑞士費德勒（Roger Federer）、西班牙納達爾（Rafael Nadal）並列男子選手史上最多，澳網要挑戰足以單獨領先的第21座四大賽冠軍，這次費爸因為右膝傷手術還在復原中，放棄本屆澳網，去年底確診新冠肺炎並康復納達爾，則是男單第6種子。

去年美網決賽打碎喬帥年度全滿貫美夢的俄羅斯好手麥維德夫（Daniil Medvedev），是澳網男單第2種子，第3到第5種子依序是德國小祖維瑞夫（Alexander Zverev）、希臘西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）及俄羅斯魯布列夫（Andrey Rublev）。

女單方面，世界球后、地主女將巴蒂（Ash Barty）為女單頭號種子，衛冕者大坂直美為第13種子，台灣一姐謝淑薇未報名這次澳網，小將梁恩碩正在女單會外賽奮鬥，12日要出賽會外賽第2輪，對手是日本選手本玉真唯。