本土疫情持續延燒，屏東潮州春節市集繼特區競標受影響後，11日開放一般區登記也較往年冷清許多。（謝佳潾攝）

本土疫情持續延燒，屏東潮州春節市集繼特區競標受影響後，11日開放一般區登記也較往年冷清許多。（謝佳潾攝）

本土疫情持續延燒，屏東潮州春節市集繼特區競標受影響後，11日開放一般區登記也較往年冷清許多，數千人大排長龍的壯觀場面不再，但公所稱首日有400餘人登記已超乎預期，攤商則說「賭賭看」，反正不辦也能退費不吃虧。

「原本估計會同額。」潮州鎮公所主祕王建元坦言，今年春節市節又被疫情打到了，上周本土確診個案還未變多前、特區競標已受影響，而後本土確診雙位數，可想而知攤商的參與意願會再降低，所以早已做好心理準備一般區開放登記後，人潮會不如以往，甚至預設登記數會與攤位數一樣。

王建元笑說，沒想到還有400多人來登記，完全超乎預期，今年一般區共有425格攤位，潮州區攤商保障1／3有144格、非潮州區則有281格，而登記首日潮州區攤商已登記132人、非潮州有306人，不用等到第2天就打破「同額」。

他指出，其實攤商踴躍與否，並不會影響市集最終是否舉辦，所以也可從中看出攤商們的期待，今年市集多1天為5天，但租金沒變還是4000元，若辦成功絕對是一大商機，而若不幸取消公所也會全額退費，對攤商而言是穩賺不賠的生意。

但今年的潮州春節市集也會因此很不一樣。王建元說，目前登記的攤商以遊戲、服飾、藝品類居多，而往年占近一半攤位的餐飲類則約減少8成，他們除受戴口罩不能邊走邊吃、只能外帶的影響外，還有備料成本考量，所以今年的市集會以新奇、好玩為導向。

一般區登記首日，有許多攤商是來自高雄的熟面孔，他們說，「反正就賭賭看，賭到賺到，賭輸也不用賠」，而且以前還有台北、台中的來搶，連去年都有，但今年沒了，中籤率大增！