觀音山福隆山步道新建觀景平台、改善公廁（戴上容攝）

觀音山位於新北市五股、八里區交界，因似仰躺觀音像而得名，共有7條步道供民眾健行。交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處，與民間在地農旅協會、凌雲寺近期於福隆山步道旁，設置全新觀景平台、改善公廁設備，供遊客使用，為觀音山福隆山步道增添新休憩亮點。

五股、八里區交界的觀音山擁有7條設施完善的步道，因登高景色絕佳，富有郊山小百岳美名，其中，福隆山步道全線為石階舖設，植被綠意盎然，參天大樹枝椏延伸交錯，優雅靜謐山林氛圍吸引眾多遊客造訪。

北觀處長陳美秀表示，福隆山受山友喜愛，健行人口多，卻山區平坦腹地不足，較少公共設施，北觀處去年與民間協會、凌雲寺合作，由民間團體、凌雲寺出地，北觀處出經費修繕，將過去管線老舊的公廁翻新，整新凌雲寺前方廣場空地作為小客車停等空間，從去年9月起開始動工，近期開放。

北觀處補充，工程同時也整頓生態園區賞鷹平台，修繕生態池並投入觀音山獨有的觀音石及迴廊遮雨屋頂，期待新遊憩的營造，可以帶動周邊觀光產值。北觀處也預告，春天時將有步道導覽的活動，導覽活動採人數控制，較不受疫情影響。