北市聯合醫院中興院區兩名護理師確診，啟動應變措施。（趙雙傑攝）

台北市今日公布新增3例本土個案，為市立聯合醫院中興院區2名專責病房護理師及其男友確診，感染源頭待釐清，北市聯醫整合醫學照護科主治醫師姜冠宇指出，護理師確診會衝擊醫療人力，尤其發生在過年前夕非常要命，建議民眾做好三件事自保，降低醫護負擔。

姜冠宇在臉書粉專發文表示，有醫護同仁確診，被匡列的人員不能工作，造成跨單位人力的損失，要另外調派內科的人力去支援，這在過年前夕非常要命，認為盡量減少航班，以減少境外移入佔據專責病房，和減少增加護病比負擔。

姜冠宇也解釋，現行春節入境檢疫7+7+7是考量國人二劑覆蓋率對delta是夠的，以及返鄉潮和防疫旅館量能，「沒想到的是omicron出來了，還帶著要有三劑的需求來強襲入境」，要恢復14+7只有等春節專案結束。

姜冠宇認為，現在做什麼都有困難，呼籲民眾做好3件事自保，一是積極去打第三劑疫苗；其次是節縮近日大型社交能量，尾牙、春酒、春節出遊，甚至在人潮多的地方逛街，除非疫情趨緩否則避免；最後針對未打完疫苗的長輩，甚至一劑都還沒打的，家人和相關單位要關心是不想打還是不能打，若不能打要在過年有配套措施，盡量避免太多接觸。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或0800-001922，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。