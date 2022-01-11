房價節節上漲之際，父母要為子女買房、留房可說越來越不易，但這時都更或危老竟然能開啟另一扇窗。對此近幾年來積極在都更及危老衝刺的中國建經指出，由於政府積極鼓勵都更及危老案的執行，因此，在住戶、建經公司，以及銀行之間三方已密切的合作，尤其是銀行願意協助住戶重建貸款：「目前已可作到100％！」因此住戶只要有意願，不但可以透過都更及危老換屋，甚至還可多出一間房子為子女留房。

由土銀和兆豐轉投資的中國建經，已累積豐富的都更及危老執行態樣，包括現任總經理楊享洪，先前亦出身不動產專業銀行土銀，來自銀行界投入都更案專業，也使中國建經在與銀行合作都更案時更為順暢。

對此中國建經副總林雲鵬提出目前最新的由住戶、建經和銀行三方合作的模式指出，該模式主要的好處有三，首先，因為並非由建商參與分配，因此：「房屋不會流到不動產市場」，全部由住戶自己使用，即使住戶要賣出也是少數，因此完全貼合目前政府希望房市降溫的政策。

再者，關於住戶的權益分配，對此林雲鵬深入分析，在地主出力出錢，政府給予獎勵，再加上房價上漲之下，現在老舊公寓的產權坪數放大為原本一倍的越來越多，此時很多屋主會採取的作法，是把自己可分到的產權坪數切為二戶。

第三個優點，則是越來越多的銀行，為了配合政府的都更和危老政策，願意用貼現之後的價值來給予住戶在重建方面的貸款，因此已經可以做到讓住戶連利息在內都可以零成本負擔的投入重建，上述三大項優點，使原住戶自力更新已經成為目前最熱門的都更或危老重建模式。

舉例來說，原本的產權坪數從30坪放大為60坪之後，屋主選擇分為2間，一間屋主夫妻同住，另一間則留給小孩，此時，倘若重建費用每間要出到1200萬，則由小孩出面當借款人，然後由屋主提供擔保品的方式向銀行辦理重建貸款；對此林雲鵬進而繼續說明，銀行一般由新屋落成之後的市值，來作擔保品價值計算的基準，通常成數會給七成，倘若以這個案例來說，若市值估1800萬元，則七成的貸款金額大致就是1200多萬元，為了能順利幫助住戶在參加都更時，能完全沒有財務上的負擔，林雲鵬指出，不少銀行不但重建本金可以融資：「連利息都可以包括在貸款之中。」

而在上述由子女作為借款人來借出重建資金之後，接下來等重建或都更完成了，新成屋就可拿來借分戶房貸，並且透過房貸貸款來清償掉先前的重建貸款；而重建資金也是放在銀行的信託專戶之中，一定專款專用。

林雲鵬也觀察，現在不只北部，南部也開始有越來越多的都更案，尤其是高雄，特別是亞洲新灣區開發計畫，已帶動週邊老舊建物的住戶更有參加都更的意願；對此中國建經總經理楊享洪也表示，各地方的重劃區開發計畫，會出現新屋與中古屋之間的比價效應，進而帶動中古屋的價揚，也會因此提高周邊老舊公寓住戶參與都更的意願。