櫃買中心11日表示，創櫃板再添生力軍，朝陽富元教育公司（7616）將於1月19日透過創櫃板辦理登錄前籌資，產業類別是文化創意業。

朝陽富元主要經營國中小及高中課業輔導教學及美語課程補習教育，並自行投入開發「線上補課直播系統」、「線上電子書系統」、「24小時線上家教系統」，運用數位科技輔助教學。

朝陽富元公司將自111年1月12日起揭示其籌資資訊，1月19日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」（https://dsp.tpex.org.tw/）之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證（即一般股票使用之網路下單憑證）登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。