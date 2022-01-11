服務橫跨多重電子應用領域的全球半導體領導商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST）推出了屬於STPOWER產品組合的新系列氮化鎵（GaN）功率半導體產品，能大幅降低各種電子產品的能量消耗並縮小尺寸。主要應用於消費性電子產品，例如，充電器、PC外接電源適配器、LED照明驅動器、電視機等家電內部電源。全球消費性電子產品的產量很大，若提升效能便可大幅減少二氧化碳排放。

在高功率應用中，意法半導體的PowerGaN元件亦能為電信電源、工業驅動馬達、太陽能逆變器、電動汽車及充電器帶來益處。

意法半導體汽車和離散元件產品部副總裁暨功率電晶體事業部總經理Edoardo Merli表示，商用GaN產品是功率半導體的下一個戰場，ST將釋放這激動人心的技術潛力。ST推出隸屬STPOWER產品組合之新系列的首款產品，為消費、工業和汽車電源應用帶來突破性的效能表現。ST將逐步擴大PowerGaN產品組合，讓全球客戶都能設計出更高效、更小巧的電源。

氮化鎵（Gallium Nitride，GaN）是一種寬能隙複合半導體材料，其電壓耐受能力優於傳統矽材料，且不會影響導通電阻效能，故可降低開關損耗。此外，GaN產品的開關效能亦相較矽基電晶體高，進而取得極低的開關損耗。開關頻率更高，故應用電路可採用尺寸更小的被動元件。上述所有優勢讓設計人員得以減少功率轉換器的總損耗（減少產生的熱）並提升效能。因此，GaN可讓電子產品小型化，例如，採用GaN電晶體的PC電源適配器比當今普及的充電器尺寸更小而且重量更輕。