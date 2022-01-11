國際知名台灣藥廠研發新一代玻尿酸產品，今舉辦上市發表會，盼帶動台灣醫美產業發展。（王家瑜攝）

春節快到了，大家都希望美美地過年，根據國內知名美妝流行網站調查，近8成女性想要嘗試醫學美容，其中近半數遲遲未採取行動。醫師提醒，民眾在接受醫美療程前睜大眼睛，認明「整形外科」或「皮膚科」專科醫師證照，並選擇符合自身需求的醫美產品，治療安全性及效果更有保障。

皮膚科醫學會理事、台北榮民總醫院皮膚部皮膚診斷科主任陳志強指出，醫美療程的關鍵在於安全性和有效性，這些都考驗醫師的經驗和技術。隨著醫美市場需求漸增，有醫師自稱「醫美專科」，但台灣其實沒有這個分類，這是魚目混珠的做法。

陳志強強調，醫美療程應由經專業訓練的整形外科或皮膚科醫師執行，並舉例「你不會想讓皮膚科醫師幫你開心臟手術！」但目前國內的醫美生態紛亂，劣幣逐良幣之下，恐讓民眾權益打折扣。

玻尿酸、肉毒桿菌、雷射等都是備受國人青睞的醫美項目。整形外科醫師張立言以玻尿酸為例教大家如何選擇理想的產品，安全性為首要考量，早期玻尿酸以顆粒式為主，現在多半是凝膠式；其次是立即性和穩定性，注射後不要有移位、結節、紅腫等情況；第三是長效性，效果維持越久越好，目前國際凝膠式玻尿酸產品大多可維持1.5年；最後一個選擇關鍵是品牌展望，不僅要有口碑，還要不斷推出新產品，代表這個品牌是有未來展望的。

國內愛美民眾過去可選擇的玻尿酸產品皆以國際大廠品牌為主，近來由台灣研發製造新一代玻尿酸產品，經臨床研究證實，4周後醫美效果改善滿意度優於國際品牌達9％，整體療程不適感表現也較國際品牌佳，提供台灣消費者更安全有效的新選擇。

該研究由陳志強醫師率北榮皮膚部團隊執行，受試者為51名女性、9名男性，年齡介於20至70歲，且全數為WSRS3（皺紋程度評定量表）3至4級；在60名受試者的左臉及右臉同時施打台灣及國際品牌玻尿酸，採雙盲方式進行，持續追蹤半年，由受試者及醫師分別評分。

研究結果顯示，台灣品牌玻尿酸注射後反應效果良好，法令紋矯正程度至少差異1分，且功效至少維持6個月，媲美國際大廠產品；受試者整體滿意度達100％，比國際品牌更高。

民眾最在意的安全性方面，陳志強說明，台灣品牌的注射疼痛反應及整體療程不適感（common treatment response）都優於國際品牌，僅4成受試者出現輕微疼痛之不良反應，且疼痛指數在注射後1小時顯著下降。