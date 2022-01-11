2021年，南京市台辦經疫情嚴峻考驗，抓緊疫情防控的同時也發展了寧台的融合，加固南京對台重要地位，一年來對台工作成績斐然、亮點紛呈。

建成兩岸企業家峰會永久會址，舉辦2021兩岸企業家紫金山峰會

從奠基到建成花時兩年半，高效率、高標準建成兩岸企業家峰會永久會址。圍繞「把握新格局，共用新機遇」主題，深入探討如何把握發展新機遇。邀請台企台商融入新發展格局，搭乘南京產業發展快車，拓展經貿合作空間。

策劃中山文化「三個一」系列活動

一個《孫中山與中國共產黨人》文物文獻展、一場「孫中山與中華民族偉大復興學術研討會」、一部《一張圖興國夢》歷史文獻紀錄片。通過回顧民族復興的艱辛歷程，進一步弘揚孫中山思想。

一張圖興國夢。(圖／南京市台辦宣傳調研處提供)

完善台青就業創業體系建設，提升台青在寧就業創業服務品質

召開台青就業創業基地建設座談會，幫助解決台青就業創業遇到的困難，推動全市青創基地升級，進一步提升服務台青在寧就業創業實力。舉辦第二屆兩岸青年創業孵化器高峰論壇，台青企業代表及專家學者圍繞「擁抱大變革，打造競爭力」主題，探討兩岸青創合作發展新路徑。

台青就業創業基地建設座談會。(圖／南京市台辦宣傳調研處提供)

舉辦南京市發展形勢和政策宣講會，助力台商台企融入南京發展新格局

市台辦舉辦首期政策宣講會，邀請各單位圍繞南京市「十四五」規劃和南京都市圈發展，八大產業鏈建設情況及相關政策、不動產權證辦理、低效用地再開發、寧台農業合作和鄉村振興相關政策等四個專題進行宣講，助力台商台企把握新機遇。

南京市發展形勢和政策宣講會。(圖／南京市台辦宣傳調研處提供)

拍攝職業認證政策解讀宣傳片《選擇》，推薦南京惠台政策

市台辦組織台青創業平臺製作南京雲講堂《選擇》系列片，為臺灣青年在南京創業就業提供諮詢管道。在臺灣南京兩地街訪臺灣青年，徵詢創業就業意向，加深瞭解南京相關職業認證政策和就業創業扶持政策。

南京雲講堂《選擇》系列片。(圖／南京市台辦宣傳調研處提供)

兩岸（和鳳）機電產業合作示範區在南京溧水授牌

兩岸企業家紫金山峰會合作成果在南京開花結果。2013年，第一家台資企業南京高崎電機公司落戶溧水和鳳鎮，歷經多年發展，和鳳臺灣機電產業園先後有了臺灣大同、高崎電機等台資企業，形成台資機電製造主導產業集聚區。

兩岸(和鳳)機電產業合作示範區授牌儀式。(圖／南京市台辦宣傳調研處提供)

建立兩岸婚姻群體工作聯繫會議機制，牽線兩岸青年交友聯誼

市台辦聯合市婦聯共同舉辦「月明．家和．夢圓」中秋聯誼會，緊貼兩岸婚姻家庭需求開展專題輔導，促進寧台兩岸婚姻家庭的契合。市臺屬聯誼會聯合市台青會、市婦女兒童活動中心共同舉辦「兩岸和合．緣起金陵」首屆寧台單身青年聯誼活動，為寧台青年營造交友聯誼及戀愛婚姻的良好機緣。

「月明．家和．夢圓」中秋聯誼會。(圖／南京市台辦宣傳調研處提供)

舉辦臺灣青年精英南京研學班，延續兩岸同胞民族血脈

5月21日至23日，由侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館、臺灣中華青年發展聯合會共同主辦，南京紫金草國際和平學校承辦的「臺灣青年精英南京研學班」在南京市成功舉辦，來自清華大學、南京大學等高校的30名臺灣學生參加研學活動，讓同學們走進南京瞭解歷史，推進兩岸青年交流互動。

臺灣青年精英南京研學班。(圖／南京市台辦宣傳調研處提供)

製作影片《南京先生》詮釋人間大愛，同心抗疫

市台辦與雨花臺區台辦合力挖掘「南京先生」事蹟，邀請臺灣著名媒體人黃智賢博士，拍攝影片《南京先生》，講述百年前南京西善橋附近一名江姓郞中不遠千里，遠赴澎湖列島北竿鄉，幫助當地鄉民與瘟疫抗爭，治病救人的故事，引發全球華人網友強烈反響。

《南京先生》影片。(圖／南京市台辦宣傳調研處提供)

組織社會各界調研全市對台工作，拓展對台工作社會知悉面

深入台企開展「一線訪民意、一線解難題、一線促發展」調研活動，全面瞭解南京對台工作，準確定位市台辦工作。6月初舉辦「感知美好江蘇．台協會長南京行」活動，邀請全省各地台協會和台青會代表30餘人參與，感受南京發展速度和變化。12月初的2021兩岸企業家紫金山峰會，擴大對台工作的社會知悉面和影響力，齊心協力共同做好全市對台工作。

組織社會各界調研活動。(圖／南京市台辦宣傳調研處提供)

2021年南京挺過疫情的挑戰，不僅戰勝疫情更促進兩岸間交流，通過這些活動的舉辦，能讓兩岸間的人民互相瞭解認識，促進了兩岸的良好互動。