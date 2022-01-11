行政執行署台中分署此波執行交通等欠繳最大戶，累計欠繳134萬多元，他出面先交出1輛車供查封拍賣。（行政執行署台中分署提供／陳淑芬台中傳真）

行政執行署台中分署此波執行交通等欠繳最大戶，累計欠繳134萬多元，移送資料就厚達50公分。（行政執行署台中分署提供／陳淑芬台中傳真）

中市1家工程行徐姓老闆，5年多來拒繳車輛ETC通行費、違規罰單多達2172筆，加上稅金、勞健保費，累計欠繳134萬多元，成為行政執行署台中分署此波執行交通等滯納案最大戶，經警告將祭出拘提或管收，他在日前才出面表示，先將1輛車供查封拍賣，餘款請求分期繳納。

徐男在東勢區經營工程行，自2016年起相關車輛ETC通行費、違規罰單拒繳累計高達2172筆，移送資料就厚達50公分，加上稅金、勞健保費，欠繳金額累計高達134萬多元，成為台中分署此波「加強執行滯納違反道路交通管理處罰條例罰鍰及ETC通行費專案」的第1大案。

台中分署通知徐男到案說明，但他仍拒不出面，執行人員在去年12月底多方查訪，請徐母轉告下最後通牒，今年1月5日前若再躲避不面對，將向法院聲請拘票拘提，若徐男有繳納能力卻拒不繳，則向法院聲請管收。

徐男在1月3日主動聯繫台中分署請求留給他一條活路，他願配合先交出1輛車提供查封拍賣，用來抵欠款，希望能留下另2台車讓工程使用，欠繳餘款將自今年1月起按月分期繳納1萬5000元，並承諾下半年工程款一撥下來，就會提高繳納金額儘速繳完。