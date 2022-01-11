全球晶圓代工龍頭台積電與日本科技大廠SONY於去年11月9日共同宣布，將於日本熊本縣設立一子公司（Japan Advanced Semiconductor Manufacturing Inc. JASM），初期採用22/28奈米製程提供專業積體電路製造服務，日本政府也給予大力支持。為了加強日本半導體復興計畫，日本經濟產業省在2021年度補正預算編列6,170億日圓(近1,500億元新台幣)，若台積電想要獲得補助，條件之一就是在日本持續生產10年以上。

台積電當時指出，位於日本的JASM晶圓廠預計將於2022年開始興建，2024年底前開始生產。此晶圓廠將直接創造約1500個高科技專業工作機會，其月產能達4萬5千片12吋晶圓。初期預估資本支出約70億美金，此案獲得日本政府承諾支持。

台積電總裁魏哲家在去年10月法說指出，台積電在全球擴產基於客戶需求、商業機會、營運效率以及成本等因素，收到客戶與日本政府對於建廠計劃的強力承諾與支持。至於28奈米製程是否有產能過剩的風險？魏哲家表示，日本28奈米製程為提供特殊技術服務，不會有產能過剩的問題。

日本經濟產業省轄下的新能源暨產業技術總合開發機構(NEDO)，設立先進半導體生產整備基金，其中台積電有望成為首波補助對象。據《讀賣新聞》報導，提供廠商在日本興建先進製程晶圓廠的補助條件內容，日本政府已經敲定大多方向，有意補貼台積電計畫在熊本廠的4,000億日圓，希望可以持續運作10年、穩定半導體供應。

SONY身為全球最大的CMOS影像感測器（CIS）生產商，台積電成熟製程需求旺盛遠超乎原本預期情況下，大力擴產。SONY看好CIS後市表現下，包括手機多鏡頭模組、自駕車、物聯網都是發展目標，加上SONY本屆2022 CES會展宣布將推出自家品牌的電動車，九州也聚集日産汽車、豐田等傳統汽車大廠，重振半導體產業的同時，也打造出日本的電動車生產聚落，預料台積電生產的晶片將替當地提供強勁後援。

從這項半導體補助制度來看，有意申請補助的企業將提出生產的半導體種類、生產規模預估等，之後再交由經濟產業大臣審核是否批准，在日本政府制定的基準當中，除了持續生產10年，還要求半導體供需面臨瓶頸之際增產，以及防止技術外流海外等條件，期望藉此穩定半導體供應，避免業者輕易退出。