蓮池潭觀光商圈喊出「消費抽蘋果愛瘋iPhone 13mini」。（柯宗緯翻攝）

鳳山三民路商圈號召喜歡導覽、鳳山古蹟與工藝及喜歡拍照大秀網美照的，以手機拍照、攝影邊走邊教學，展現歷史古城之美。（柯宗緯翻攝）

農曆過年即將到來，高市府與攜手在地商圈擴大舉辦「高雄過好年」活動，結合台灣燈會在高雄，各商圈搭配許多燈飾，配合行銷優惠抽獎活動，其中有幾個商圈活動特別亮眼，像是辦復古趴、大啖美食，號召網美拍照，甚至大手筆抽iPhone13 mini，期待衝一波買氣。

蓮池潭觀光商圈以及鳳山三民路商圈號召喜歡導覽、鳳山古蹟與工藝及喜歡拍照大秀網美照的，以手機拍照、攝影邊走邊教學，展現歷史古城之美，結合在地小吃美食輕旅行。

鹽埕堀江商場管理協會以及南華觀光商圈，以懷舊復古搭配華麗閃耀燈飾，鹽埕堀江特別舉辦金系系花格格懷舊復古派對，連結高雄燈會綵燈迎新年，吸引親子家庭闔家前往過往爺爺奶奶那一代的鹽埕堀江與南華商圈。

此外，蓮池潭觀光商圈與鹽埕堀江商場管理協會，更喊出「消費抽蘋果愛瘋-iPhone 13mini」，蓮池潭觀光商圈以左營區店家發票或憑證，只要捐贈超過百元發票，就送一張抽獎券，最高2000元，兌換20張為限。

鹽埕堀江商場則是消費滿百，就送一張抽獎券，最高1000元，贈送10張為限，商圈行銷活動特別加碼抽出蘋果愛瘋iPhone 13mini，以吸引商圈大量金虎買氣。

高市經發局表示，今年高雄過好年系列活動有26處商圈加入，其中新增三多、舊城、蓮池潭、河堤、鳥松、鹽埕堀江商場及鳳山中華街等7處商圈，除在商圈布置燈飾強化年節氣氛，各商圈也規劃舞台活動、抽獎、餐車市集、春聯揮毫等特色活動吸引民眾消費。各商圈場次活動時間及優惠內容，請查閱經發局臉書（https：／／www.facebook.com／edbkh）。