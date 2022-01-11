新冠肺炎變種病毒Omicron來勢洶洶，各國確診人數暴增，台灣也爆發桃園機場群聚案例，桃園市成疫情重災區，阿里山旅遊景點優遊吧斯也受影響，原2000人分8梯次將到優遊吧斯旅遊全數取消，董事長鄭虞坪說，雖少賺錢，但感謝桃園旅客主動取消行程，目前先將疫情控制好為重。

去年5月疫情最嚴重時重創全台各地觀光產業，阿里山優遊吧斯去年12月終於轉虧為盈，發給員工績效獎金，優遊吧斯董事長鄭虞坪說，公司原先是月月發績效獎金，去年疫情嚴峻，僅4月跟12月發了2次，希望提振員工士氣。

鄭虞坪說，這次Omicron變種病毒疫情優遊吧斯又首當其衝，原先後天有一團2000人的桃園旅行團，預計分8個梯次到園區遊玩，因一月遊客本較少，有了這2000人的旅行團園區收入增加不少，孰料桃園是疫情最嚴重的地方，該團已主動打電話取消，而業者招待客人既期待又怕受傷害，心情十分矛盾。

提到園區內的防疫，鄭虞坪指出，目前54位員工已有95％的員工已完成兩劑疫苗接種，陸續有人接種第三劑，因應疫情再度升溫，除原先大門口的消毒門外，在展演場出入口也增設消毒門，加強防疫措施，另，醫護人員面門票入園的優惠也延長到過年後2月底止。