空軍1架編號「6650」F-16V戰機，今天下午雷達光點在嘉義縣東石鄉外海消失。蔡英文總統表示，她在第一時間已指示國防部，務必全力搜救，並進一步釐清事故原因。副總統賴清德也強調，國軍弟兄是國家最重要的護盾，「我們一起集氣、祈禱飛官平安歸隊」。

嘉義基地一架 F-16單座戰機，14時55分由飛行官陳奕駕機起飛執行例行性訓練任務，隨後於水溪靶場週邊光點消失。蔡英文在臉書表示，今天下午，一架F-16V戰機執行例行性訓練任務時，在嘉義外海失聯。她在第一時間已指示國防部，務必全力搜救，並進一步釐清事故原因。

她說，目前空軍已成立應變中心，各單位也投入救援行動，希望有好消息傳來。

賴清德也強調，由嘉義空軍基地起飛的F-16V戰鬥機，在執行戰鬥訓練時於嘉義外海失聯。蔡英文總統第一時間已經指示國防部全力搜救，不會放棄任何機會。「國軍弟兄是國家最重要的護盾，我們一起集氣、祈禱飛官平安歸隊」。