中美科技戰背景下，華為獲取晶片受阻，在智慧型手機方面的收入亦下滑。華為如今透過旗下基金哈勃科技投資多家晶企，當中有晶片製造和設計領域的新興企業，也有生產半導體材料、設計軟件和涉足晶片生產設備的公司。分析指出，華為可培育當前和未來的潛在供應商。

華爾街日報報導，美國政府在2019年開始對華為實施出口禁令前後，華為推出哈勃科技，公司自成立以來已投資56家企業，這些投資近半數集中在過去六個月。

報導引述PitchBook的數據以及公司記錄，獲哈勃注資的絕大多數公司都是半導體供應鏈的參與者，包括晶片製造和設計領域的新興企業，另有生產半導體材料、設計軟件和涉足晶片生產設備的公司。大陸數據平台顯示，華為已向部分公司投資上千萬美元。

技術研究機構Omdia的大陸半導體研究負責人何暉說，半導體行業的供應鏈非常長，華為投資一家晶片公司，就可從該晶片供應商獲得優先供應，特別是在供應短缺的情況下，同時培育當前和未來的潛在供應商。