股東會撞期，股東將分身有術。金管會11日公布，將修正相關法規，上市櫃、興櫃與公開發行公司在董事會特別決議下，最快今年6月股東常會即可採用視訊輔助實體的「混合型股東會」，但若是沒有實體會場的「純視訊」股東會，則必須在今年股東常會先修公司章程後，之後的股東臨時會、2023年的股東常會即可適用。

上市櫃、公發公司等若要舉行純視訊股東會，除了今年必須先修公司章程外，同時還有三大限制情況，一是不能有董監事改選議案，二是不能有董監解任案，三是不能有需股東會重度決議的議案，如合併、分割、併購案，即三種情況只要有一種，就不能舉行純視訊股東會。

同時純視訊股東會有兩大要求，不得違規，一是為避免有人利用「換臉」等科技方式，偽冒股東會召集人、主席，所以金管會要求股東會主席一定要在國內主持會議，且必須與股東會記錄人員在同一場地，否則就算違規；二是舉行純視訊股東會的公司要有斷訊等處理機制或續行集會的日期，且要提供數位落差、即對參與視訊股東會有技術或設備困難的股東，要提供替代措施。

證期局副局長蔡麗玲表示，鼓勵股東會以多元方式舉行，因此對於提供視訊輔助的公司，即「混合型」股東會，在公司治理評鑑上會加一分，但對純視訊股東會，則並沒有加分獎勵機制。

若公司今年就要舉行混合型股東會，除了董事會要特別決議外，也不能有二大情況，一是董監事改選，但競選人與被選舉人不同額，二是有解任董監事案。

為因應視訊股東會，金管會將修正「公開發行股票公司股務處理準則」，及「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」，蔡麗玲表示，這次條文預告時間將縮短為30天，加快速度，希望能在今年股東常會就可有混合型。

2021年因為疫情警戒升高到第三級，當時有17家公司採用視訊輔助，蔡麗玲表示，平均每場有4.67人採用視訊方式參加，最多的一場是26位股東用視訊。

金管會同時也已發函經濟部，請求解釋若視訊股東會中途斷訊，何種情況下必須補開等處理方式，會在法規預告完成時一併解決。