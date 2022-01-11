記憶體模組廠十銓科技宣布與華碩TUF Gaming Alliance聯名合作的T-FORCE DELTA TUF Gaming Alliance RGB DDR5電競記憶體與T-FORCE CARDEA Z440 TUF Gaming Alliance PCIe4.0 M.2固態硬碟（SSD），將於1月底全球剽悍上市，首波開賣平台將以北美Amazon為領頭羊躍進國際，T-FORCE TUF Gaming Alliance聯名款系列產品將以電競特工風格及飆速頂尖效能，強強聯手颳起電競硬派新風暴。

T-FORCE DELTA TUF Gaming Alliance RGB DDR5桌上型電競超頻記憶體是首款經ASUS TUF Gaming Alliance認證及嚴格測試之DDR5 RGB電競超頻記憶體，外型設計上採用隱形戰鬥機的意象優化整體外觀，且融合TUF Gaming Alliance獨特電競特工風格元素，搭配全幅式120°超廣角RGB炫彩發光並支援ASUS Aura Sync燈控軟體，讓玩家可隨心所欲變換燈效，打造獨特光彩奪目的RGB系統。本產品首波開賣規格為5200MHz頻率及雙通道2x16GB的大容量，飆速魅力剽悍登場。

T-FORCE CARDEA Z440 TUF Gaming Alliance PCIe4.0 M.2固態硬碟是首款在ASUS TUF Gaming Alliance聯盟中率先推出的M.2 PCIe4.0 固態硬碟，搭載強化版特殊鋁鰭散熱片，特殊導流設計能有效降溫48％，相比於其他固態硬碟更能延緩因高溫而導致掉速的問題，提供更穩定的讀寫效能，讀寫速度高達5000/4400 MB/s，並支援PCIe Gen4x4規格及NVMe標準，其優異的性能絕對是電競特工最佳的選擇，外觀設計上融入TUF Gaming獨特軍規元素，徹底展現硬派電競魂。

T-FORCE DELTA TUF Gaming Alliance RGB DDR5電競記憶體與T-FORCE CARDEA Z440 TUF Gaming Alliance PCIe4.0 M.2固態硬碟，將於2022開端一起帶給玩家嶄新世代的技術演進與震撼飆速快感，敬請把握全球開賣先機。