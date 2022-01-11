普生（4117）指出，此波Omicron病毒來勢洶洶，旗下RT-PCR核酸試劑僅需1～1.5小時的反應時間，可有效檢測ORF1ab、N、E三個基因標靶的定性檢測，且超過九成以上的檢測準確率。目前除旗下新冠肺炎相關檢測產品銷售，旗下美國Danner Laboratory檢驗實驗室良好業務環境，挹注營運保持良好成長動能。

新冠肺炎變種病毒入侵，各國檢測需求升溫，普生2021年12月營收月增13.24％，全年營收5.5億元，年增16.02％，續創歷年新高記錄。金萬林（6645）自行研發生產的新冠病毒核酸檢測自動判讀套件穩定出貨，營收規模倍增擴大，2021年12月營收年成長48.67％，全年營收6.06億元，成長100.04％，創歷年新高。

金萬林國內合作醫療院所及檢測中心接近30家，新冠肺炎試劑、檢測耗材、檢測儀器等需求穩定成長，預期對營收貢獻程度拉高；公司持續投入精準醫療業務拓展，專注開發分子檢測平台，目前已展開癌症基因檢測布局，期在後疫情時代，除新冠檢測的剛性需求外，再打開臨床上核酸檢測的最大市場。

普生指出，新冠肺炎病毒新型變異株係病毒主要依附在表面的棘蛋白（簡稱S蛋白）進行突變，與RT-PCR核酸試劑檢測的三個病毒變異位點，皆不是新型變異株突變之位點，仍可透過RT-PCR核酸試劑檢測有效篩檢是否染疫。今年還將推動包括CellBio新一代循環腫瘤細胞（CTC）檢測系統產品等全方位深化大健康領域布局。

伴隨癌症已邁向個人化精準醫療，金萬林旗下精準醫療分子檢測實驗室獲得TFDA認證LDTs，陸續與各大醫療院所簽約合作，精準癌症檢測服務已開始貢獻營收。