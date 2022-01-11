Bright Computing為管理全球超過700家使用高效能運算（HPC）系統組織的軟體領導廠商，現已加入NVIDIA。

在醫療保健、金融服務、製造以及其他領域的企業，運用該公司的工具來建立和運行透過高速網路連結成一個單一伺服器群的HPC叢集，其產品Bright Cluster Mananger為NVIDIA加速運算軟體堆疊的最新成員。

Bright Computing成立於2009年，總部位於阿姆斯特丹，其客戶包含波音（Boeing）、美國國家航空暨太空總署（NASA）、約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）和西門子（Siemens）等知名企業與組織。

NVIDIA表示，與Bright合作超過十年，將Bright的軟體結合我們的GPU、網路、CUDA以及近期發表的DGX系統。現在我們有機會結合我們的系統軟體能力，讓HPC資料中心更易於購買、建立及運作，為HPC領域打造更寬廣的未來。

NVIDIA的合作夥伴將把Bright的軟體帶入更多市場，而Bright的軟體與專業知識也將強化我們持續成長的NVIDIA DGX及資料中心業務。

Bright具靈活性的軟體可應用於橫跨邊緣、資料中心、多個公有雲或混合雲中，不論叢集是由少數或數十萬台伺服器組成，皆能自動管理。同時其支援Arm與x86 CPU、NVIDIA GPU與Kubernetes容器。

Bright執行長Bill Wagner表示，正如大家所知，NVIDIA正在改變世界，而我們對於我們的團隊與軟體能夠參與其中感到相當興奮。

HPC、加速運算與人工智慧（AI）的結合催生NVIDIA執行長黃仁勳所說的「工業HPC時代」。叢集是HPC擴展運算方式的核心，源於超級運算中心並且逐漸成為支援AI的主流。

各領域的企業與開發人員皆採用HPC系統來打造符合真實物理情況且精確的3D模擬與數位孿生（digital twins），並用於藥物發現，產品設計及工廠自動化等多樣化的工作內容，其中有許多作業皆採用NVIDIA Omniverse。NVIDIA表示，有了Bright Computing的團隊與軟體支援，NVIDIA將持續推動HPC與加速運算的普及。