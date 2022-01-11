高雄房市發大財了！2021年全年契稅稅收18.9億元，創歷史新高，年增率為9％，主要成長動能來自高雄市，自台積電宣布正式規劃進駐高雄，帶動當地房市交易量能，高雄市全年契稅稅收達28.3億元、僅次於新北市，而契稅年增率27.6％，較去年成長6.1億元，不管是全年增速或稅收成長數皆為六都之冠。

財政部11日公布2021年12月暨全年稅收統計，2021年契稅規模創新高，主要可歸功於今年六都房市火熱，締造高成交量，包括新北市（38.7億元）、台南市（13.3億元）、高雄市（28.3億元）全年契稅規模皆為當地近十年新高點。

根據內政部統計，2021年全年六都買賣移轉棟數為26.78萬棟、創2014年以來新高。其中，台南市、高雄市交易量皆創下2010年縣市合併以來同期新高，關鍵為台積電宣布進駐南科與高雄的蜜月行情，也呼應高雄市契稅大成長態勢。

契稅主要來源為房屋買賣時、買方繳納房屋現值6％交易稅負，可反映房屋交易市場熱度，當買賣移轉棟數越多，也會挹注契稅稅收。