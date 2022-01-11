雲林縣府本月8日起至23日邀請雲林縣10個藝文團體，超過60位知名書畫家，在12個地方文化館接力揮毫，11日縣長張麗善（右二）也示範揮毫。（周麗蘭攝）

農曆春節連假即將到來，雲林縣府集結縣內宮廟、地方文化館舍、觀光工廠、特色景點、限定活動、街頭藝人表演，推出新春遊雲林7大主題遊程，在雲林縣內單筆消費金額滿500元以上還可抽中百萬名車。

縣長張麗善表示，雲林有著慢活優質生活環境，加上山、海、平原各具特色的豐富生態觀光旅遊景點，文化觀光處精心規畫祈福朝拜行、經典小鎮遊、甜蜜蜜之旅、慢步輕旅行、鐵道樂活遊、雲東經典步道森呼吸、雲西海陸深度微旅行等7大主題新春遊程。

文觀處陳璧君處長說，大年初一至初三（2月1日至3日）邀請縣內優秀街頭藝人輪番上陣，舉辦「新春走起來、街頭亮起來」表演活動，在斗六雲中街文創聚落、虎尾央廣數位影音基地、建國眷村、同心公園、西螺東市場、土庫順天宮廣場、古坑綠色隧道、台西海口庄派出所歷史建築、口湖遊客中心演出，歡迎前往欣賞。

節慶限定活動則包括虎尾建國眷村的辦理「2022眷土重來工作營」、「免廢市集」、「哲美系一箱古本二手書集會」、「滿滿市集」，北港水道頭文化園區二月周末每逢舉辦的「北港水水市集」，將有音樂表演及文青手做體驗。

陳璧君表示，今年元宵活動有北港燈會（2月12日至3月11日）、虎尾燈會（1月28日至2月18日）、斗六燈會（1月22日至2月28日），1月29日則在虎尾中央廣播電台虎尾分台舉辦「永遠的鄧麗君流動藝術饗宴」。

年味愈來愈濃，雲林縣府本月8日起至23日邀請本縣10個藝文團體，超過60位知名書畫家，在12個地方文化館接力揮毫，免費索取大師們揮毫的珍貴墨寶；縣內20多個地方文化館從15日到2月6日也推出100場次活動，連假期間集滿6個地方文館章戳，就能獲得雲林文創品福袋。