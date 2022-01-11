台中市豐原慈濟宮11日捐贈250組太陽能爆閃燈給豐原警分局。（豐原警分局提供）

台中市豐原慈濟宮11日捐贈250組太陽能爆閃燈給豐原警分局。（豐原警分局提供）

民眾夜間常因視線不良、車速過快、道路彎曲或坡度高低起伏過大，而導致交通事故發生，台中市豐原慈濟宮11日捐贈250組太陽能爆閃燈給豐原警分局，由分局長吳銘淵代表接受，並頒發感謝狀。

豐原警分局長吳銘淵表示，民眾夜間常因視線不良等因素，導致交通事故發生，希望能在轄區內重要路口、易肇事路段及燈光昏暗等轉彎處設置爆閃燈，藉以提醒用路人行經路口時提高警覺、放慢車速，並留意路口周遭狀況。

豐原慈濟宮基於造福鄉里、護佑地方的心意，主委陳誌鋒及所有委員、組長，11日於慈濟宮大殿，在媽祖見證下，捐贈250組太陽能爆閃燈給豐原分局。

陳誌鋒表示，慈濟宮秉持媽祖慈悲胸懷、救濟急難的精神，取之於社會，用之於社會，捐贈太陽能LED爆閃燈，希望發揮拋磚引玉之效，盡到社會的一份責任，更希望這250組爆閃燈在媽祖的加持與庇祐下，能降低車禍發生率，維護大豐原地區用路人的安全。

吳銘淵指出，爆閃燈發出的藍、紅色燈光非常醒目，遠看就像警方在執行路檢，警示效果十足，確實能發揮到提醒用路人的作用，特別感謝慈濟宮的捐贈，使得各易肇事路段（口）就像是多了盞平安燈，祈望在天上聖母的護佑下，轄區治、安交均能平安。

另外，適逢農曆春節連假將屆，市民休憩、餐會活動漸趨頻繁，豐原分局秉持「酒駕零容忍」的執法態度，持續執行「掃除『醉』犯」專案，針對酒後駕車加強取締，也呼籲用路人行經路口應「慢、看、停」，勿貪一時之快，警民共創安全行車環境，全面降低交通事故發生，確保人民生命財產安全。