三重普庵宮持續37年來舉辦冬令救濟活動，致贈春節紅包和物資給三重區弱勢家戶。（新北市社會局提供）

新北市私立莊敬高職響應好日子愛心大平台，連續9年舉辦歲末關懷活動，學校動員師生表演精彩節目，新北市社會局也媒合財團法人新北市周可安大宗祠提供300份暖心福袋贈送家戶。另外，三重普庵宮舉辦冬令救濟，發放302弱勢戶春節紅包和物資，新北市商業會加碼提供全聯禮券各300元。在歲末寒冬，各界持續關懷弱勢族群，新北市副市長劉和然表示，難怪侯友宜市長常說新北市是最有愛心的城市。

莊敬高職董事長王傳亮表示，該校已經連續9年辦理歲末關懷活動，結合學校表演藝術科、影視科等表演節目，美容科為家戶小孩剪髮、彩繪；今年新加入園藝科及農場經營科，提供開心農場體驗，讓家戶親子同樂體驗採摘地瓜葉。

贊助福袋的新北市周可安大宗祠董事長周吉雄表示，100年就開始響應新北市實物銀行，提供民生物資福袋給家戶，10年來從不間斷，這2年透過莊敬歲末活動，直接將福袋致贈給現場參加的家戶。

新北市副市長劉和然和社會局長張錦麗、新店區長朱思戎、市議員劉哲彰、陳儀君等人蒞臨參加，劉和然表示，莊敬高職連續9年舉辦歲末關懷活動，並結合獅子會等各界資源，給家戶滿滿的愛和感動，他要代表侯友宜市長表示最大的感謝。

另外，三重普庵宮主任委員梁進益，身兼三重區菜寮里長、新北市商業總會監事，持續37年來的冬令救濟活動，他結合永春、中正、吉利、中民等里的善心人士，加上新北市商業總會的贊助，共募集近70萬元的物資與現金，致贈給三重區弱勢家庭302戶。

梁進益表示，普庵宮成立慈善基金會，平時濟弱扶貧，參與地方公益，每年的冬令救濟更是重要任務，今年感謝新北市商業會加碼提供全聯禮券各戶300元；另依據低收入戶各款別加送500元至4500元春節紅包，以方便家戶應用。