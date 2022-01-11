近來酒後駕車案件層出不窮，士林地檢署針對5年內3犯酒後不能安全駕駛罪的累犯，且經法院判處6月以下有期徒刑確定者，將從嚴審查是否准予易科罰金，如遇情節嚴重，難收矯正之效等情形，將依法發監執行，強化再犯者對於刑罰的感受度。
酒駕肇事導致人命傷亡、家庭破碎，累犯者更無視政府宣導，視法令如無物。士林地檢署統計，轄內共有4件，包括第3次、第4次犯酒後不能安全駕駛罪，經法院判處6月以下有期徒刑確定者，均將傳喚受刑人到案，預計在2月間發監執行，不再給予易科罰金的機會。
士檢表示，針對酒駕累犯是否易科罰金，將審酌受刑人酒測值超過每公升0.25毫克甚多、犯罪情節重大、若准予易服社會勞動，仍難收悛悔之效，將不再給予繳納罰金的機會，改採發監執行，嚴懲酒駕僥倖心態。
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