美俄兩國副外長周一(10)在日內瓦進行長七個多小時的緊張會談，擔心俄羅斯入侵其親西方的鄰國烏克蘭，還有要求美國以及北約盟國做出廣泛讓步的情況。

《莫斯科時報》(The Moscow Time)報導，俄羅斯在會談中告訴美國，並沒有入侵烏克蘭的計劃，也無意攻擊，雙方同意合力緩解緊張局勢演變成全面對抗。俄羅斯副外長里亞布科夫(Sergei Ryabkov)表示:「我已經向美國副國務卿謝爾曼保證了，這些擔憂是完全沒必要的。」接著補充，「我們軍隊也已經告訴美國人了，所有作戰訓練都在俄領土內進行。」

美國副國務卿謝爾曼(Wendy Sherman)則警告回應，「如果莫斯科決定入侵烏克蘭，付出的代價將遠遠超過2014年克里米亞危機的後果。」更進一步解釋，「涉及層面包括經濟制裁、出口管制，以及將會加強對北約盟國的保護並增加對烏克蘭的安全援助。」

Today I led a U.S. interagency delegation to Geneva for an extraordinary session of the bilateral Strategic Stability Dialogue with the Russian Federation. We urged Russia to commit to the path of diplomacy. https://t.co/kF8DGhLzgN — Wendy R. Sherman (@DeputySecState) January 10, 2022

此次會談是美俄外交首次面對面討論烏克蘭問題，以及俄羅斯要求北約停止進一步向東擴張。

英國廣播公司（BBC）就指出，俄羅斯要求北約保證永遠不會讓烏克蘭加入成為會員國，然而，美國直接回絕了。謝爾曼說:「我們不允許任何人抨擊『門戶開放』政策，一直以來這是聯盟的核心價值。」

儘管會談結果沒有重大突破，彼此間的共識仍存在很大的差異。至少雙方都表達各自的擔憂並提出需求，未來有望持續進行談判。