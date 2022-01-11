桃園市教育局11日舉行樂齡學習成果頒獎典禮，肯定長者終身學習精神，並表揚辦學績優的人員。教育局也指出，在教育部第5屆樂齡教育奉獻獎中，桃園有8人獲獎為全國第1名。

教育局表示，這次頒發獎項包括教育部第5屆樂齡教育奉獻獎、教育部樂齡學習優良課程教案教材獎、教育部代間共學優良創意方案獎、110年度桃園市樂齡中心特優等獎及優等獎、110年度桃園市樂齡勤學獎及110年度桃園市樂齡中心績優行政人員獎。

平鎮樂齡中心主任李勝波榮獲卓越領導獎，李勝波平常除了帶領平鎮樂齡中心外還指導樂齡八號樂團、平鎮愛樂合唱團、戲說客家團隊共3個資深社團，近2年更發展路通劇團，積極向高齡者宣導要重視交通安全知識。

新屋樂齡中心老師張峻瑜榮獲教學優良獎，張峻瑜擅長篆刻、泥塑、陶版等，透過簡易的操作活動，協助長者激發並促進手部關節活動及活化腦細胞。八德樂齡志工王月瑛、平鎮樂齡志工孫覺先皆獲得志工奉獻獎，2人平時都會主動關懷其他學員，並積極參與各項志工培訓課程。

此外，高齡自主學習團體帶領人翁碧菁、郭芮嘉及戴欣怡榮獲傑出帶領人獎，翁碧菁熱情投入高齡學習活動，課程主題豐富且勇於創新；郭芮嘉則深入偏鄉辦理健康樂活課程，建立高齡者自信及成就感；戴欣怡的繪畫課程導入引導式及遊戲式學習，幫助高齡者建立不同的繪畫觀念。

教育局表示，樂齡學習課程雖然一度因疫情嚴重而停課長達4個月，但在市府及13區樂齡中心及樂齡輔導團的共同努力之下，創造多項佳績，並累積豐碩的學習成果，未來將繼續努力，提供長者友善優質的終身學習環境。