《空軍雜誌》（Air Force Magazine）10日報導，美國國會預算處（Congressional Budget Office，CBO）公布最新報告，稱美國空軍與海軍的各型戰機，無論妥善率和飛行時數都呈現長期下滑趨勢，且實際狀況比五角大廈公開的「更糟糕」。

《空軍雜誌》表示，雖然美國空軍先前已承認，其戰術戰機機隊的任務執行率（mission capable rates）於2021財年全面下滑，但國會預算處在最新報告中指出，實際數字會比五角大廈公布的更低，因為後者計算時的分母，並未列入處於廠級維護或封存狀態的戰機，讓比例數字較為「漂亮」。

根據國會預算處報告，美國空軍軍機的整體妥善率（availability），自2000年的約60%降至2020年的不到45%，飛官平均飛行時數則自每年300小時降至230小時；戰術戰機和攻擊機隊的妥善率與空軍整體大致相同，但飛行時數則自2000年的平均每年200小時降至約125小時。

其中，F-15C/D和F-16C/D的妥善率於2000年皆為接近70%、飛行時數每年約260小時，但F-16C/D於2020年已下降至妥善率約55%、飛行時數150小時，F-15C/D妥善率更只剩下約45%、飛行時數僅110小時。

美國空軍近年在衡量戰備狀態時，多改用代表戰機能至少執行一項核心任務的任務執行率。根據美國空軍2021年11月公布的數字，F-15C和F-15D於2021財年的任務執行率分別為69.48%和68.56%，F-16C和F-16D則為71.53%和69.32%。其他戰術戰機也出現全面衰退，F-35為68.8%、F-15E為66.24%、F-22為50.81%。