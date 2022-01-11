蔡英文總統今天上午接見「110年全國模範公務人員代表」，肯定得獎者長期奉獻專業，並讚許致詞代表、基隆市政府秘書長黃駿逸，協助基隆市長林右昌擘畫基隆市港再生標竿計畫，讓基隆進步發展。

黃駿逸在基隆服務7年多時間，曾在中央、直轄市、地方公務歷練，對市府政務、各局處計畫相當熟悉，2015年1月16日從台南市政府調任至基隆市政府，擔任過市長辦公室主任及機要、基隆市政府研考處長、綜合發展處長、產業發展處長等職位，因個性內斂、沈穩，深受林右昌信賴、肯定。

中央及地方機關49位模範公務人員今天上午到總統府接受表揚，蔡英文先是肯定得獎者長期奉獻專業，疫情期間也全力配合各項防疫工作，她說，近來國內出現新一波疫情，請大家繼續為防疫打拚，相信有各位的努力 能讓國家社會更進步，並點名黃駿逸協助林右昌擘畫基隆市港再生標竿計畫、中央前瞻建設計畫等表現，讓基隆持續進步發展。

黃駿逸致詞時表示，在林右昌帶領，以及市府團隊全體同仁齊心打拚下，把基隆從大家眼中的醜小鴨變成天鵝，市政建設一步一腳印做出成績，獲得市民的肯定和認同，他認為，這是身為公務人員最大的滿足感和成就感，也要把這份榮耀歸功於所有沒日沒夜一起打拚的市府同仁們。

黃駿逸說，新的一年剛開始，面對新一波本土疫情來襲，公務夥伴沒有鬆懈理由，將各就各位、上緊發條，持續守護人民的健康防線，在各自的工作崗位上，繼續貢獻所長，一起為國人打造一個更安全、幸福的美好家園。