地中海島國賽普勒斯（Cyprus）宣布發現結合Delta及Omicron突變的最新新冠變異株「Deltacron」，引發各大國際媒體相繼報導，不過近日一票權威專家出面打臉，認為比較有可能是實驗室汙染導致，不太可能是2種變異株在自然情況下基因重組（recombination）的結果。

出現Deltacron新冠變異株？

賽普勒斯大學（University of Cyprus）病毒專家科斯特里基斯（Leondios Kostrikis）上周宣布，發現同時擁有Delta遺傳背景及10種Omicron獨有突變的新變異株Deltacron，這隻變異株一共帶有30種突變，當地已發現25例。

綜合美媒CNBC、印度英語電視台「寰宇一家」（WION）報導，後續不少專家出面打臉，認為Deltacron比較可能是「實驗程序錯誤」的結果。

世界衛生組織（WHO）新冠專家庫帕利（Krutika Kuppalli）9日發布推文，直白表示「沒有所謂的Deltacron」，同時也補充，「也沒有所謂的Flurona」，她強調，「Omicron及Delta並沒有組成一個超級變異株」，推測賽普勒斯發現的Deltacron應該是Delta樣本沾染到Omicron碎片的「實驗室污染」事件。

Okay people let’s make this a teachable moment, there is no such thing as #Deltacron (Just like there is no such thing as #Flurona) #Omicron and #Delta did NOT form a super variant



This is likely sequencing artifact (lab contamination of Omicron fragments in a Delta specimen) https://t.co/DDvM24bt9g — Krutika Kuppalli, MD FIDSA (@KrutikaKuppalli) January 9, 2022

倫敦帝國學院（Imperial College London）病毒學家皮考克（Tom Peacock）也發布推文指出，「多家大型媒體報導的賽普勒斯Deltacron序列看來明顯是汙染。」

他說部份專家看過序列後都得出相同結論，「它看起來不像真的基因重組。」

他也強調，實驗室汙染和實驗室的品質無關，「每一個」做病毒定序的實驗室「偶爾」都會發生這種事。

I should add as well - this is not really related to 'quality of the lab' or anything similar - this literally happens to every sequencing lab occasionally! This is particularly true with high ct value swabs (ie low levels of virus) and using older primer sets. — Tom Peacock (@PeacockFlu) January 9, 2022

皮考克認為，Omicron在廣大人群中散播的時間仍不夠久，以至於還無法出現真正的基因重組，真正的基因重組通常發生在大量共同傳播持續數周、數月後才會出現，「Omicron才出現幾周而已，我真的懷疑有任何普遍的基因重組。」

加拿大馬吉爾大學醫學中心（McGill University Health Centre）遺傳學家特赫姆夫珊（Fatima Tokhmafshan）也發布推文附和，「這不是基因重組，而是實驗室汙染」，她說明檢視賽普勒斯團隊上傳的數據後，沒有突變共識。

艾莫瑞大學（Emory University）傳染病專家泰坦（Boghuma Kabisen Titanji）呼籲謹慎解讀Deltacron，她也說目前看到的訊息顯示Deltacron是樣本汙染的結果，不是真的Delta與Omicron的基因重組。

Recombination can occur in coronaviruses. The enzyme that replicates their genome has a tendency to slip-off the RNA strand it is copying and then rejoining where it left off. With #delta and #omicron both in circulation, dual infection with both variants increases this concern. — BK Titanji #ILookLikeAScientist (@Boghuma) January 9, 2022

不過她也強調，隨著Delta及Omicron持續擴散，未來仍有可能出患者同時感染2種病毒，並且進一步引發基因重組的情況。

針對多名專家打臉Deltacron不存在，科斯特里基斯強調團隊並沒有出現「技術錯誤」，他說這些病例顯示前幾代變異株有突變的進化壓力，並非單一基因重組事件的結果。