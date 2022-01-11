黑面「多羅觀音」被譽為全球著名24尊觀音像之一。（靈鷲山佛教教團提供）

聖山寺山茶花，美不勝收。（靈鷲山佛教教團提供）

名列台灣宗教百景之一的靈鷲山無生道場，依山傍海，是東北角風景線上的心靈地標，新春期間舉辦各項祈福法會，大年初一還有殊勝的「千手觀音大悲心陀羅尼經牆」啟用灑淨大典，5個招牌祈福活動，是闔家迎春納福、祈願參拜的優選。也別錯過在天眼門旁誠心叩鐘，藉鐘聲傳遞幸福；到聖山寺賞茶花，花開富貴好運來；為自己或心愛的家人點燈，讓2022年福壽綿綿。

位於台灣東北吉位的靈鷲山，是壬寅虎年相當推薦的走春景點，特別推出限量來山禮與大眾結緣。初一到初五規劃「尋找最有福氣的你」，生肖屬虎或姓名中有福或虎的民眾，出示身分證件即可獲得「平安福虎」一份，數量有限送完為止；其他生肖民眾參加「造福植福，平安有福」，回山護持功德項目，也可結緣。

靈鷲山有一望無際海天一色的景致，融合漢傳、南傳、藏傳三乘法脈風格，樸實而莊嚴，展現慈悲與禪宗風。迎東北風卓然而立的黑面「多羅觀音」青銅鑄身，高12公尺，被譽為全球著名24尊觀音像之一。聖山寺金佛殿園區綻放的各式山茶花，包括天香、喬依肯德力克、天上人間、愛麗絲姑娘等品種，奼紫嫣紅，提供春節期間拍照打卡。

靈鷲山新春5大招牌祈福活動包括財寶宮殿「財神法會」，除障去厄；圓通寶殿禪修抄經，心安寧靜；開山聖殿頂禮舍利，諸佛加持；金佛殿牽佛手、禮佛足，祈願植福田；善法大樓大會服務處綁五佛珠結緣，將幸運帶回家。