宜蘭縣南屏國小人行陸橋興建迄今有17年歷史，但因路口已畫設行人穿越線、行人專用號誌，陸橋使用率愈來愈低，經內政部營建署補助與建議後，敲定拆除計畫，今天（11日）宜蘭市公所表示，陸橋拆除工程將維持到1月28日，部分時段籲請民眾配合交通管制改道通行。

宜蘭市公所表示，南屏國小陸橋位於宜蘭市泰山路及民權新路路口，早年道路交通設施的設置是以車行為主，經地方仕紳爭取後興建陸橋。

但現在陸橋使用率低，拆除工程經內政部營建署補助與建議，去年6月會同地方相關單位確認在完整人行交通安全配套措施下，支持拆除陸橋拆除，併同泰山路市區道路人行道改善工程、綠美化，建置更為寬廣及舒適的人行環境空間。

1月20日、1月21日晚間11時起至清晨5時，因陸橋主橋切割、吊卸及運離作業，考量施工時的安全，橋梁下方不能有車輛通行，屆時將依次封閉泰山路及民權新路進行施作，並於民權路、復興路及相關重要轉向決策路口引導車輛改道。

宜蘭市長江聰淵表示，隨著經濟建設、都市發展以及台灣社會人口結構改變等等因素，近年更積極配合政府人本交通政策的發展，加速改善無障礙人行環境，希冀逐步使各類型使用者公平使用道路空間；陸橋主橋拆除工程期間，籲請車輛及民眾利用改道動線及配合交通指揮引導，施工不便之處敬請包涵。