楊采妮在《嗨！神獸》中隨時散發著母愛光輝。（甲上提供）

呂雪鳳表示這是她從影最喜歡的阿嬤角色。（甲上提供）

李李仁日前客串夯劇《華燈初上》，飾演流氓「彪哥」，與酒店小姐「花子」劉品言對戲的橋段，精湛演技大獲好評，他的暖心奇幻電影《嗨！神獸》中，從惡霸變暖爸，和童星白潤音僅僅相處短短幾天，互動卻像親生兒子般自然。戲外也有一子的李李仁是知名遊戲高手，功力深厚的「吃雞」技術讓白潤音奉為偶像，白潤音為了討教戰術，立刻化身小迷弟，2人更因此拉近關係，成為無話不談的父子檔。而近期剛從美國探望愛女返台的他，提到新作將在年節團圓期間上映，也感受格外深刻。

提到在片中飾演媽媽的呂雪鳳，李李仁表示首次合作，原本以為短短幾場戲，建立起感情不容易，沒想到2人一對戲就馬上進入狀態，還時常搞笑互虧，呂雪鳳笑說：「我真的是喜歡你，沒有對過戲就很喜歡你了。」愛妻如命的李李仁馬上接話：「講小聲一點，我老婆可能會看到！」令眾人笑翻。

晉身媽媽的楊采妮睽違多年重回台灣拍片，和白潤音演起擁抱戲、洗澡戲等日常生活情節，隨時散發著母愛光輝，並為飾演的「阿玲」下註解，相信自己所飾演的母親角色雖然離開漁村，但母子的心一定緊緊相連，家中發生意外變故，如果選擇把孩子帶回城市照顧，阿嬤就沒有別的親人了，心情很是天人交戰：「整部戲的情感很多很複雜，又很真實。」

主題曲〈數到一〉MV也正式公開，集結金曲製作人陳建騏譜曲、金曲作詞葛大為、療癒系創作歌手柯智棠聯手打造，以抒情曲風和溫暖嗓音，搭配大小神獸將惡夢吃掉的奇幻畫面，傳遞陣陣暖意，輕快旋律加上柯智棠充滿靈魂的歌聲，引起粉絲熱烈迴響。柯智棠錄音前欣賞過電影片段，便被主角家人間的互動拉進這首歌，演唱時想像是一個慈父對著孩子唱著床邊小曲：「希望能讓大家聆聽時，重回電影裡最喜歡的每一個瞬間。」該片將在2月1日大年初一上映。