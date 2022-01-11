空軍F-16V戰機11日在嘉義水溪靶場進行炸射訓練時發生墜毀，飛行員陳奕仍失聯；陳奕父親的哥哥（陳奕伯父）受訪表示，當時陳奕父親下午4點多突然跟他說「陳奕出事了」他才得知此事。
陳奕伯父說，昨天傍晚陳奕才告訴他要去上班，想不到今天就發生事情，讓他感到非常不捨，希望趕快平安找到人。
陳奕的伯父說，他的弟弟也就是陳奕的爸爸，下午告訴他陳奕出事情了，夫妻隨即趕赴 嘉義；他打電話給女兒，女兒朋友的先生也是飛行員，下午3點多就告訴她出事了。
他說陳奕平時相當乖巧、很有禮貌，也會向左右鄰居打招呼，「昨天看到他時人還好好的，昨天才見面，他休息完才回軍營」語氣中充滿哽咽與不捨，目前陳奕父母、女友及女友母親稍早已抵達嘉義基地等候。
陳奕老家的鄰居，也籠罩在不安的氣氛中，還有一位阿嬤說，希望陳奕平安，因為她的孫子正就讀空軍官校一年級，更讓她感到擔心。
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