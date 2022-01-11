近日本土疫情升溫，配合中央疫情指揮中心宣布追加劑由原來5個月縮短為間隔滿12周即可接種，台東縣長饒慶鈴指示衛生局安排縣內合約院所15、16兩天辦理假日接種場次，計共加開4500人次，目前東基、馬偕、榮民醫院都已預約額滿。

饒慶鈴表示，國內發生Omicron變異株本土確診病例，社區感染風險提升，為降低社區傳播風險，放大疫苗接種量能，安排15、16日加開接種場次，其中馬偕、東基為施打莫德納疫苗，台東榮院開設BNT場次，目前3院所均已預約額滿，而16鄉鎮市衛生所則提供電話預約或隨到隨打服務。

請滿12歲以上未完成基礎劑接種(第1劑、第2劑)及18歲以上符合追加劑民眾，盡快完成追加劑接種，以提升個人及群體免疫力。

衛生局提醒，目前追加劑可以自行選擇接種莫德納 （半劑量）、BNT、高端或AZ疫苗，但仍須經醫師評估後才可接種。符合接種條件民眾請依各合約院所提供預約方式進行預約接種，並請依照預約時間前往，避免提早以免導致排隊等候無法保持適當間距。若15、16日時間不能配合者，中央預計1月15日重啟1922平台提供鄉親預約疫苗。

衛生局指出，18歲至未滿20歲之民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。民眾前往接種疫苗前，應備妥健保卡，如接種第二劑及追加劑應加帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。