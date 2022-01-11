遠百花蓮店將於13日起開賣福袋，除了基本回饋獎的毛毯與壓縮枕，還有二重獎與三特獎，獎品總值逾百萬元。（王志偉攝）

花蓮遠東百貨去年開賣福袋，創下當天完售好成績，今年推出1200份，其中千份將於13日起預購，200份在大年初一現場排隊，限量福袋售價1680元，除了百分百的基本回饋獎，還精選150項二重獎、三特獎，最大獎是高達16萬8000元的遠百商品券，兩輛電動機車，總獎項價值破百萬元；店長黃永芳說，遠百福袋可說是誠意滿滿，民眾買福袋、享福氣、過好年！

遠百花蓮虎年福袋將於1月13日開始預購，憑全館消費不限金額發票即可1680元至三樓客服中心預購，限量1000份。另於2月1日上午9時可至遠百花蓮和平廣場排隊現場購買，限量200份，數量有限、售完為止。

福袋內容包含價值2880的基本回饋獎「夢特嬌法蘭絨雙層毛毯一件＋壓縮枕一對」，再加贈古拉爵及涮乃葉200元餐飲抵用券！於大年初一活動現場抽150項二重獎，包含iPhone13、LG洗衣機、50吋電視、Dyson吹風機及小米掃地機器人等。再抽「史上首次三特獎」包含遠東百貨商品券168000元、宏佳騰智慧電車及SUZUKI鈴木機車各一名，總獎項價值破百萬！

遠百花蓮店店長黃永芳說，新春福袋為百貨年度盛事，去年感謝鄉親支持、福袋開賣當日即完售。今年度除了首次祭出三項特獎外，二重獎更精選千元至萬元不等的多項家電好禮，讓花蓮鄉親在春節期間試手氣、抽好禮，史上最狂的福袋要讓鄉親虎年好運連連。

正逢防疫期間，若疫情升溫、則福袋活動將啟動線上抽獎，請注意臉書粉絲團及百貨官網公告。